Rede D’Or abre vagas de Estágio para diversas cidades

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa de Estágio da Rede D’Or, maior rede integrada de saúde privada do Brasil. As oportunidades são para São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco, Campinas e Rio de Janeiro.



Com foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, os estagiários contarão com iniciativas contínuas de aprendizado que incluem o desenvolvimento de projetos e contato direto com líderes da organização.



O Programa conta com vagas para as seguintes áreas: Comercial, Ciclo de Receita, Dados e Inovação, Finanças, Negócios Digitais, Obras e Expansões, Recursos Humanos, Suprimentos e Tecnologia da Informação.



Para se inscrever, é necessário ter graduação prevista entre julho de 2026 e julho de 2027 em cursos voltados para áreas administrativas, como Engenharias, Economia, Administração, Marketing, Recursos Humanos, Ciências da Computação e correlatos.



Os interessados também deverão possuir disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias a partir de setembro de 2025. O modelo de trabalho poderá ser presencial ou híbrido, a depender da área de atuação.



Além de bolsa-auxílio competitiva, os estagiários contarão com um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, seguro de vida, auxílio-transporte, vale-refeição ou refeitório no local, acesso aos treinamentos da universidade corporativa, desconto em instituições de ensino, desconto em academias e acesso ao Clube de Parcerias Rede D’Or – que oferece descontos em produtos e serviços de parceiros.



As inscrições vão até 11/07/2025.

Saiba mais e inscreva-se: https://www.estagiotrainee.com/post/programa-estagio-rede-dor

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP