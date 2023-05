Redes sociais aumentam desejo de cirurgia entre homens

As redes sociais… Os homens que buscam procedimentos estéticos, bem como a cirurgia plástica

já não são mais aqueles acima de 50 anos de idade. Ninguém quer aparentar estar velho quando a idade chegar e os primeiros sinais da ação do tempo começarem a aparecer.

De acordo com o cirurgião plástico da Clínica 40k de Curitiba, Gustavo Mauro, o número de homens na faixa etária de 20 a 40 anos, que realizaram cirurgias plásticas, aumentou muito nos últimos anos.

Para o Dr. Gustavo Mauro, um dos principais fatores que contribuem para esse aumento é o impacto das redes sociais na vida desses homens.

“Com o aumento do uso das redes sociais, as pessoas estão mais expostas a imagens de perfeição e beleza. Isso pode levar a uma pressão psicológica para atingir esses padrões, mesmo que sejam inatingíveis”, explica o cirurgião.

E para atender esse público, é preciso que o profissional esteja adaptado a essa nova realidade.

“São procedimentos que visam suavizar as marcas do tempo de maneira natural, então precisamos nos adaptar a essa demanda, trazendo o que há de mais moderno na cirurgia plástica e medicina estética para dentro de nossa clínica”, afirma o Dr. Gustavo Mauro.

Outro fator importante é a mudança na cultura masculina em relação à estética. “Historicamente, os homens não se importavam tanto com a aparência e a vaidade. Hoje, essa cultura está mudando. Os homens estão cada vez mais conscientes dos sinais de envelhecimento e querem amenizá-los”, diz o Dr. Gustavo Mauro.

Entre os procedimentos mais procurados pelos homens estão a rinoplastia, a lipoaspiração e a cirurgia de pálpebras. Além disso, procedimentos não cirúrgicos, como a aplicação de toxina botulínica e o preenchimento da face com materiais autólogos (gordura) ou com ácido hialurônico, também são bastante populares.

“O que parecia bobagem para alguns homens, agora são os mais procurados tratamentos estéticos masculinos, a percepção do próprio corpo e da chegada da idade é evidenciada pela capacidade de obter imagens de si mesmo, como nas redes sociais”, esclarece Dr. Gustavo Mauro.

Apesar do aumento na procura por procedimentos estéticos, o cirurgião alerta que é fundamental que os pacientes tenham expectativas realistas e procurem profissionais qualificados e devidamente habilitados para realizar os procedimentos.

“A cirurgia plástica é uma intervenção médica que deve ser realizada por profissionais qualificados, em ambiente adequado e com os equipamentos necessários. Procedimentos não-invasivos também podem ter seus riscos, assim conhecer a qualificação do seu profissional é muito importante”, conclui o especialista.

Sobre a Clínica 40k

Formada por profissionais de destaque nas áreas de tricologia e cirurgia plástica, a Clínica 40k é pioneira no país a atender exclusivamente o público masculino, priorizando a individualidade dos seus pacientes, considerando, principalmente, a anatomia do homem. A Clínica possui unidades em atendimento em Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná, e também em Joinville, Santa Catarina.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.clinica40k.com.br ou pelo telefone 41-9 9910-1140.

