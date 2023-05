Lakers podem fechar a série contra o Warriors hoje em São Francisco

Em um jogo emocionante e disputado até o fim, os Los Angeles Lakers conseguiram uma importante vitória sobre o Golden State Warriors, ficando a apenas um triunfo de avançar para a final da Conferência Oeste da NBA.

O confronto foi marcado por uma série de reviravoltas e momentos de tensão, com ambas as equipes demonstrando habilidade e determinação. O jogo de hoje é vital para os Warriors, por isso pode ser acompanhado direto das melhores casas de apostas com odds ao vivo.

Os Lakers, liderados por LeBron James, mostraram sua força e experiência, enquanto os Warriors, com Stephen Curry no comando, não facilitaram a vida dos adversários.

O equilíbrio entre as duas equipes ficou evidente durante todo o jogo 4 da série da semifinal da conferência oeste, com os Lakers e os Warriors alternando a liderança do placar. No entanto, nos momentos finais do jogo, os Lakers conseguiram impor seu ritmo e garantir a vitória, deixando os Warriors em uma situação delicada na série.

Agora, com a vantagem na série de playoffs, os Lakers estão a um passo da final da Conferência Oeste e buscam confirmar sua presença na próxima fase da competição. Por outro lado, os Warriors terão que se superar para evitar a eliminação e manter vivas as esperanças de chegar à final.

A partida foi um verdadeiro espetáculo para os fãs de basquete, com os principais astros das duas equipes brilhando em quadra. LeBron James e Stephen Curry mostraram mais uma vez o motivo de serem considerados dois dos melhores jogadores da atualidade, protagonizando lances incríveis e decisivos.

Encontros marcantes entre Stephen Curry e Lebron James

Um dos embates inesquecíveis entre Curry e LeBron ocorreu nas Finais da NBA de 2015, quando os Warriors enfrentaram os Cavaliers.

Essa foi a primeira ocasião em que os dois ícones se enfrentaram na luta pelo título, com Curry guiando sua equipe à vitória, assegurando seu primeiro campeonato da NBA e também o prêmio de MVP das Finais.

Os dois times se enfrentaram novamente nas Finais da NBA em 2016, e dessa vez, LeBron saiu vencedor.

Em uma reviravolta histórica, os Cavaliers reverteram uma desvantagem de 3-1 na série e garantiram o primeiro título da NBA para a cidade de Cleveland. LeBron foi nomeado MVP das Finais pela terceira vez em sua carreira.

Em 2017 e 2018, Warriors e Cavaliers se enfrentaram mais uma vez nas Finais da NBA, com os Warriors triunfando em ambas as ocasiões.

Curry e LeBron protagonizaram disputas emocionantes, mas a parceria entre Curry e Kevin Durant acabou sendo determinante para o sucesso dos Warriors.

A rivalidade ganhou um novo capítulo quando LeBron assinou com o Los Angeles Lakers em 2018. Os embates entre Lakers e Warriors seguiram atraindo a atenção dos aficionados por basquete, e LeBron auxiliou os Lakers na conquista do título da NBA em 2020.

LEIA TAMBÉM Oldschool Basket NO bate Paulínia

Hoje dia 10/05 Lebron e companhia podem vencer o 4 jogo e fechar a série contra o Warriors. Entretanto, o Lakers joga fora de seus domínios, e o Warriors não venderão a vaga na final de forma tão barata.

No entanto, uma coisa é certa: os fãs de basquete podem esperar um verdadeiro espetáculo quando esses dois gigantes do esporte se enfrentarem mais uma vez.

O vencedor da série entre Warriors e Lakers enfrentará na final da conferência o vencedor do confronto entre Heat e Celtics, para então fazer a grande final da NBA que coroa o campeão da temporada.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais. Aqui pra você segue o link para nossa conta no Instagram @novomomento