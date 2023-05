O Palco ParkCity – projeto cultural do Shopping ParkCity Sumaré – promete emocionar a todos, no próximo sábado, com a apresentação cover do cantor Cazuza, em um show gratuito que contará com os maiores sucessos do artista e que embalam momentos especiais de diversas gerações desde a década de 80.

A interpretação do artista será realizada por Fábio Exagerado, que há mais de dez anos segue carreira artística representando o Cazuza pelos palcos do Brasil. O cantor também é reconhecido por Lucinha Araújo, mãe do Cazuza.

O show resgatará clássicos do cenário musical brasileiro, que eram apresentados na voz do cantor, compositor, poeta e letrista Cazuza. Inicialmente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, cantou seus protestos em parceria com Frejat e fez parte do Quarteto Sagrado do rock brasileiro, ao lado das bandas Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso e Titãs. Em seguida iniciou carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira.

“O Shopping ParkCity Sumaré preza por atratividades de qualidade, e essa programação do Palco ParkCity foi escolhida especialmente para a véspera do Dia das Mães para encantar e emocionar as gerações que acompanharam a trajetória desse grande artista.”, diz Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A apresentação do Cazuza Cover acontecerá no dia 13 de maio na Praça de Alimentação do empreendimento, a partir das 19h. Ainda dentro do projeto cultural Palco ParkCity, no dia 28 de maio haverá a apresentação da peça “No Fundo do Mar – Uma Aventura Musical”, com início marcado para às 16h.

“O Shopping ParkCity Sumaré sempre busca oferecer as melhores opções de lazer para toda a família, com espetáculos que agradam diversos públicos. Além disso, o empreendimento reforça a importância da diversificação nas apresentações com diferentes expressões culturais, ampliando as opções para todos os clientes.”, confirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço

Show Cover do Cazuza no Shopping ParkCity Sumaré

Data: 13 de maio de 2023.

Horário: 19h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

