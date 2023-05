Pela segunda vez consecutiva, Sumaré recebe o Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante gratuito. As sessões serão nos dias 19 e 20 de maio, na Expo Águas Sumaré, rua Ângelo Ongaro, 1700, Parque Residencial Casarão. Para participar, basta reservar seu ingresso no site www.cineautorama.com.br.

Hábito resgatado durante a pandemia, o cinema drive-in caiu no gosto do público e é um jeitinho diferente e divertido de assistir um filme. Para quem não possui carro, mas quer curtir o Cine Autorama, haverá uma área de pedestres com 40 cadeiras – neste caso não é necessário reserva de ingressos.

A programação começará sexta-feira, dia 19, com exibição de clássicos dos anos 80: às 19 horas, será apresentado o filme Curtindo a Vida Adoidado. Às 21h30, será a vez de Top Gun: Maverick. No sábado, dia 20, a primeira sessão será às 19 horas, com o filme Pluft – O Fantasminha. Às 21h30 será exibido o filme Cruella, encerrando a programação.

“É um prazer voltar, mais uma vez, para Sumaré com novas sessões. Caprichamos na seleção dos filmes, para oferecer uma programação atrativa ao público da cidade, que sempre prestigia nossos eventos”, afirma Marco Costa, idealizador do Cine Autorama.

“É com muito carinho que recebemos novamente o projeto, ofertando para nossa população um momento de lazer e descontração. A população vai poder conferir ótimos filmes no conforto de seus veículos, como era antigamente, além de viver uma experiência diferente e muito divertida. Convidamos nossos moradores a já garantir seu ingresso e participar!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Cine Autorama em Sumaré é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Belgo Arames, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Sumaré, Expo Águas e Mina Cultural, realização Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Cine Autorama em Sumaré:

Dia 19/5 (sexta-feira):

19h – Curtindo a Vida Adoidado

21h30 – Top Gun: Maverick

Dia 20/5 (sábado):

19h – Pluft – O Fantasminha

21h30 – Cruella

.