Basquete, Ciclismo e Vôlei. Santa Bárbara em competições estaduais

As equipes de Basquete Masculino, Ciclismo e Vôlei Feminino

da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) representaram Santa Bárbara d’Oeste no último fim de semana em competições estaduais.

No Basquete, o time comandado pelo técnico Cléo Almeida foi superado pela Hípica Campinas na Liga Metropolitana Sub-21 por 65 a 19, em jogo disputado no sábado (6) Ginásio Municipal “Mirzinho Daniel”.



No Ciclismo, a equipe SF Racing conquistou 4 pódios na 3ª etapa da Copa São Paulo, em Bauru, no sábado (6), com Sérgio Gibin vice-campeão na Master C, Sidnei da Silva 3º colocado na Master C, Elvis Tezoto 3º colocado na Master B e Paulo Graciano 4º colocado na Master D.

Pela Liga Regional, em Campinas, o Vôlei Feminino enfrentou o Clube Concórdia nas categorias sub-15 e sub-17. No sub-17, vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25-16, 25-11 e 25-12, enquanto o sub-17 foi superado por 3 sets a 2, com parciais de 23-25, 25-20, 23-25, 25-19 e 15-8.

