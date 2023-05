Golpe! E-mail falso convoca aprovados do INSS

Candidatos aprovados no concurso do INSS 2022 estão recebendo e-mail falso

de convocação para realizarem cadastro em uma plataforma.

Quem assina a mensagem enganosa é a Gerência Executiva de Recursos Humanos Concursos, Entrevistas e Contratações do INSS e o remetente é inss@cebraspe.site. Importante alertar a gerência citada não existe e que o e-mail remetente não pertence nem ao INSS nem ao Cebraspe.

Os aprovados que receberem este ou outro e-mail, ou mesmo contato via aplicativos de mensagem, pedindo informações pessoais, não devem realizar qualquer tipo de cadastro nem fornecer seus dados pessoais.

A convocação oficial dos aprovados será feita no Diário Oficial da União de acordo com o cronograma previsto nos editais disponíveis no site do Cebraspe

O candidato que quiser consultar sua situação no concurso, também deve acessar o site do Cebraspe. A consulta é individual.

Comunicado Cebraspe

Em comunicado do dia 09 de maio, o Cebraspe reforça que devem ser desconsideradas quaisquer mensagens que não sejam divulgadas nos canais oficiais do INSS e na área do candidato e reforçam o alerta de que nenhuma documentação deve ser enviada via link. Clique aqui para ler o comunicado.

