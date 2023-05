INSS adianta o pagamento do 13o a 30 milhões de atendidos

O governo federal anunciou que vai antecipar o pagamento do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os meses de maio e junho. O decreto que estabelece a medida foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira (4/5).

Têm direito ao abono os segurados do INSS que, durante este ano, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Normalmente, o pagamento do abono salarial é feito no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. A antecipação valerá para todos os estados do país.

Veja o calendário de pagamentos:

