Pela primeira vez em 28 anos o Diretório Nacional do Partido concede o status de Órgão Definitivo a Diretórios Municipais.

No dia vinte e seis de abril o PRTB de Americana-SP recebeu o status de Órgão Definitivo perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em 28 anos de existência, é a primeira vez que o Diretório Nacional concede esse status a Diretórios Municipais.

O advogado Luiz Gustavo Klein, presidente da legenda em Americana assume o partido até abril de 2025. Klein também é membro do Diretório Estadual de São Paulo e do Diretório Nacional do PRTB. De acordo com Klein, o Partido estuda construir aliança e pode lançar uma terceira via nas eleições municipais de 2024.

Ele também não descarta conversar com outros candidatos e se diz simpático à administração do Prefeito Chico Sardelli. A legenda já constrói sua chapa de pré-candidatos ao cargo de vereador e deve lançar chapa completa.