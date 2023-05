Um homem que tentou matar a cunhada



foi detido por agentes da Guarda Municipal na noite desta quinta-feira. O caso de tentativa de feminicídio foi registrado no bairro Santa Inês. O homem de 62 anos atacava com facadas a cunhada de 38 anos. Ele não teria gostado de a comida estar fria. Foi repreendido e partiu pra cima da mulher desferindo golpes de faca. O agressor estaria bêbado no momento do ataque.

Leia baixo o relato feito pelas equipes que atuaram na ocorrência

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’ OESTE

FEMINICÍDIO TENTADO

SUBINSPETOR CLEBER

GCM GOMES

LOCAL: RUA BUENO BRANDÃO, 361, JD. SANTA INÊS

DATA: 04.05.2023

HORÁRIO: 21:15

Os patrulheiros Subinspetor Cleber e Gomes em patrulhamento pela Rua Joaquim Benedito do Amaral foram alertados por munícipes que pela Rua Bueno Brandão uma mulher estaria sendo esfaqueada por um homem.

Com a indicação de munícipes a guarnição chegou a residência de n° 361 que se encontrava com o portão aberto e foi ouvido pedidos de socorro onde ao adentrar foi observado sangue na porta de acesso a cozinha deparando-se com a pessoa de A.R.B 62 anos, pintor escondendo a faca sobre o armário , sendo de pronto abordado e detido, em ato continuo seguindo o pedido de socorro, na residência dos fundos foi localizado a vítima S.F.C de 38 anos, doméstica , sentada com ferimentos e perda de sangue massivo sendo prestado os primeiros socorros onde foi estancado o sangramento através do uso de torniquete.

Até a chegada da unidade resgate que conduziu a vítima até o PS Dr Edson Mano onde permaneceu sob cuidados médicos e constatado duas perfurações e fratura no braço direito.

Segundo a vítima , ela é cunhada de A e que na residência da frente reside o agressor e outro cunhado acamado e que auxilia no cuidado do mesmo e que na noite de hoje havia acabado de fazer comida e A. chegou embriagado e começou a querer jogar a comida fresca no lixo sendo repreendido e que por não gostar de ter sido repreendido pegou uma faca que se encontrava sobre a mesa e a golpeou acertando o seu braço, que com a violência quebrou o úmero e atingiu veias e vasos do triceps e bíceps, que após conseguiu correr para os fundos para fugir da ameaça de morte proferida pelo agressor.

Diante os fatos A. foi conduzido ao plantão policial e após a lavratura dos autos foi recolhido a cadeia pública de Sumaré onde permanecerá a disposição da justiça.

EMERGÊNCIA LIGUE 153

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento