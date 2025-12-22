Refis 2025 supera expectativa e negocia R$ 46,9 milhões em Americana

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Refis 2025, programa de negociação de débitos promovido pela Prefeitura de Americana, superou em 56,3% a expectativa projetada pela Secretaria de Fazenda. A meta era negociar R$ 30 milhões, mas, ao final do período de vigência do programa, em 12 de dezembro, o montante negociado alcançou R$ 46,9 milhões.

Nesta edição, foram registrados 3.602 pedidos online, por meio do sistema 1Doc, disponível no site da Prefeitura. Também houve 18.141 atendimentos presenciais. Foram contabilizadas ainda 5.406 chamadas telefônicas, reforçando a importância do atendimento direto como canal de orientação e esclarecimento aos contribuintes com débitos junto à Prefeitura e ao DAE.

Do total negociado, R$ 18,8 milhões foram pagos à vista, enquanto R$ 28,1 milhões correspondem a valores parcelados. Até esta quinta-feira (18), R$ 23,1 milhões já foram efetivamente creditados aos cofres municipais. Os valores parcelados seguem o cronograma de pagamento estabelecido nos acordos firmados.

“O Refis 2025 teve as melhores condições da história de Americana. O recurso que vem das negociações retorna para a própria população, com a oportunidade de investirmos ainda mais na nossa cidade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Os dados indicam que o programa foi vantajoso tanto para a Prefeitura quanto para os contribuintes, que tiveram a oportunidade de regularizar sua situação fiscal com o município em condições facilitadas. Os impactos positivos do programa se estenderão ao longo dos próximos meses, em razão dos parcelamentos firmados, que continuarão a gerar ingresso regular de receitas ao erário municipal”, avaliou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Ainda há valores a serem incorporados à arrecadação, considerando a existência de guias com vencimento posterior e cerca de 236 protocolos digitais pendentes, registrados dentro do prazo legal de adesão ao programa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP