Carlos Alcaraz e João Fonseca confirmam mega encontro para 2026

Carlos Alcaraz e João Fonseca têm um mega encontro confirmado nas quadras para dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo

O primeiro encontro nas quadras entre o tenista espanhol Carlos Alcaraz (1º lugar no ranking da ATP em simples) e o jovem carioca João Fonseca (24º lugar no ranking da ATP em simples), em Miami, foi marcado pelo carisma e pela vontade de vencer de ambos. Após o disputado jogo, vencido por Alcaraz no tie-break, a dupla já tem uma data confirmada para a revanche: no dia 12 de dezembro de 2026, eles se enfrentam no torneio-exibição São Paulo Super Match, no Allianz Parque, na capital paulista.

O evento – realizado pela 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, e apresentado pelo Itaú – inicia a pré-venda de ingressos para clientes do banco a partir de 23 de dezembro, às 10h, no site da Eventim (acesse aqui). A venda geral está marcada para o dia 24 de dezembro, a partir de 11h.

Carlos Alcaraz coleciona vitórias em seis Grand Slams (US Open, em 2022; Wimbledon, em 2023 e 2024; e Roland Garros, em 2024 e 2025). Agora, o espanhol de 22 anos, atualmente o melhor do mundo, se prepara para disputar o Australian Open, o único Masters que ainda falta em sua lista de títulos. Com apenas um ano de carreira profissional, o brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se tornou uma sensação do tênis ao saltar 121 posições no ranking em 2025, chegando à 24ª posição do mundo. Os seus principais títulos foram no ATP 250 de Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia.

“Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível”, diz Carlos Alcaraz.

“Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado”, afirma João Fonseca.

O evento São Paulo Super Match será histórico para os amantes do esporte. Além de ser um novo encontro entre os dois sensacionais jogadores, o torneio transformará o Allianz Parque, que já recebe os clássicos de futebol e os shows das mais importantes bandas do mundo, em uma quadra de tênis pela primeira vez. Uma estrutura internacional e um projeto moderno serão implementados na arena para receber o jogo entre Carlos Alcaraz e João Fonseca.

“Estamos animados para realizar no Brasil o jogo entre esses dois tenistas tão admirados. Será um evento para os amantes do esporte e para toda a família, além de ser uma oportunidade única de ver ao vivo o melhor jogador do mundo e o melhor jogador brasileiro em ação”, afirma Pepeu Correa, CEO da 30e.

“Trazer o São Paulo Super Match para o Brasil é dar continuidade a uma história que começou em Miami e agora ganha um capítulo ainda mais simbólico diante do público brasileiro. O confronto entre Carlos Alcaraz e João Fonseca representa o encontro entre a excelência global e o futuro do tênis nacional, em um momento pensado para aproximar o esporte das pessoas. Para o Itaú, viabilizar esse encontro reforça um compromisso de 50 anos com o desenvolvimento do tênis e com a geração de valor para os nossos clientes, unindo alta performance, relacionamento e valor real para a marca e para os clientes. Ao oferecer pré-venda exclusiva e condições especiais, ampliamos o relacionamento e entregamos benefícios concretos, integrando experiência e soluções do banco de forma consistente”, afirma Rodrigo Montesano, superintendente de Experiência e Conexões de marca do Itaú Unibanco.

Serviço

São Paulo Super Match – Carlos Alcaraz x João Fonseca

Realização: 30e

Apresentado por: Itaú

Data: 12 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes até 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Cadeira Superior: R$ 475,00 (meia-entrada) | R$ 807,50 (Cliente Itaú) | R$ 950,00 (inteira)

Cadeira Inferior B: R$ 975,00 (meia-entrada) | R$ 1.657,50 (Cliente Itaú) | R$ 1.950,00 (inteira)

Cadeira Inferior A: R$ 1.225,00 (meia-entrada) | R$ 2.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 2.450,00 (inteira)

Hot Seat (Pacote VIP e Premium): R$ 3.225 (meia-entrada) | R$ 4.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 4.450,00 (inteira)

Itaú Baseline Seats: R$ 4.700,00 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Court Side (Leste e Oeste): R$ 4.700 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 23 de dezembro, às 10h

Venda geral: 24 de dezembro, às 11h

Vendas online em: eventim.com.br/spsupermatch

Bilheteria oficial: Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200- Água Branca – São Paulo/SP

Funcionamento:

Pré-venda Itaú: 23 de dezembro, 11:00 às 17:00

Venda geral: 24 de dezembro, 11h às 12h

A partir do dia 06/01/2026: Terça a sábado das 10h às 17h

* Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Benefício para clientes Itaú

Pré-venda exclusiva com 15% de desconto no valor dos ingressos para compras com cartões de crédito

*Compra de 4 ingressos por CPF – sendo aplicável somente a ingressos inteira, de qualquer setor, sujeito a disponibilidade

Parcelamento em até 3x sem juros

O parcelamento em até 3x sem juros é válido para qualquer compra com cartão Itaú, na pré-venda ou não, tenha desconto, ou não no ingresso.

