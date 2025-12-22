Vendas de imóveis de alto padrão crescem mais de 34% em Campinas

Vendas de imóveis de alto padrão crescem mais de 34% em 2025 em Campinas

O mercado de imóveis de alto padrão em Campinas registrou crescimento expressivo em 2025, confirmando a retomada e o fortalecimento do segmento na cidade. De acordo com pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica, as vendas líquidas de imóveis de alto padrão tiveram aumento de 34,2%, se comparado a 2024.

O volume de unidades vendidas passou de 108 em 2024 para 145 em 2025, refletindo o aumento da demanda por empreendimentos com maior valor agregado, localização estratégica e infraestrutura diferenciada. O desempenho positivo também é observado no Valor Geral de Vendas (VGV), que avançou 14,7% no mesmo período, saltando de R$ 174,1 milhões em 2024 para R$ 199,8 milhões em 2025.

Além do avanço nas vendas, 2025 também foi marcado por um forte aumento no número de lançamentos de imóveis de alto padrão em Campinas. O volume de unidades lançadas saltou de 44 em 2024 para 201 em 2025, o que representa um crescimento de aproximadamente 357%, evidenciando a confiança das incorporadoras no aquecimento da demanda e na consolidação de um novo ciclo positivo para o segmento.

Para a CEO da Congesa Adriana Maschietto Maionchi Mazzoni, o desempenho está diretamente ligado ao comportamento do consumidor de alta renda, que passou a priorizar imóveis que ofereçam mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. “Empreendimentos com projetos arquitetônicos contemporâneos, áreas comuns completas e diferenciais de sustentabilidade concentram grande parte dessa procura”, explica a CEO da Congesa.

Aposta no potencial de Campinas com luxo invisível

Atenta ao aquecimento do setor imobiliário de Campinas, a Congesa, incorporadora e construtora com mais de 30 anos de atuação e raízes em Indaiatuba, lançou em 2025 um novo empreendimento de alto padrão em Campinas: o Vivio Cambuí.

Situado em um dos endereços mais desejados da cidade, na charmosa rua Santo Antônio, o Vivio Cambuí oferece uma rara combinação entre tranquilidade, sofisticação e o conceito de “refúgio urbano”, com fácil acesso ao melhor da gastronomia, cultura, lazer e serviços do Cambuí.

Com projeto assinado pelos escritórios Oliveira Cotta Arquitetura, Marcelo Novaes Paisagismo e Anderson Leite Interiores, o empreendimento valoriza a estética contemporânea, o bem-estar e a funcionalidade.

O Vivio Cambuí oferece apartamentos com três suítes, dois por andar, plantas flexíveis e a possibilidade de ampliação da sala para configuração com duas suítes. Há também unidades Maison com piscina privativa e coberturas duplex. As metragens variam entre 112,88 m² e 196,44 m² de área privativa, com duas a três vagas de garagem por unidade.

Entre os diferenciais, destacam-se caixilhos amplos, ventilação natural nos banheiros, varanda integrada, infraestrutura completa para ar-condicionado, fechadura eletrônica, persianas blackout automatizadas, pisos nobres nas áreas secas e úmidas e acabamentos premium.

Para a CEO da Congesa, Adriana Maschietto Maionchi Mazzon, Campinas representa um território fértil para inovação e qualidade de vida. “Há um ritmo em Campinas, uma cadência que mescla o cosmopolitismo, a modernidade e o aconchego. Dentro desse compasso, o Cambuí traduz a alma da cidade: um bairro pulsante, acolhedor e em constante transformação. É com essa energia e esse endereço que a Congesa ressignifica o viver urbano no Vivio Cambuí”, destaca a Adriana.

