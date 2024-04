Reforma do complexo esportivo do Jardim Ipiranga está liberada para começar

Os moradores da região do Jardim Ipiranga, em Americana, passarão a contar muito em breve com a volta do ginásio de esportes do bairro, que foi referência em atividades esportivas para crianças e adolescentes nos início dos anos 2000.

O complexo de esportes que abriga o ginásio, campo de futebol, quadra de futsal/basquete e bocha, localizado em frente à Escola Estadual Olympia B. de Oliveira, receberá diversas melhorias.

Além da tão aguardada substituição de telhas, solicitada pela equipe de ginástica rítmica que treina semanalmente no local, de acordo com o edital publicado, o espaço receberá pisos novos, reforma completa da bocha (que já está em andamento), aterramento da piscina para a instalação de uma quadra de beach tênis, repaginação dos vestiários e banheiros com mais chuveiros, novas privadas, portas e vidraça, nova instalação elétrica, substituição das luminárias por led, pintura completa de todas as paredes com tinta acrílica antimofo, plantio de gramas, árvores e até palmeiras, além de paisagismo.

O recurso foi intermediado pelo vereador Lucas Leoncine e o anúncio oficial deve ocorrer nesta semana.

