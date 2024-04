Livia Voigt, brasileira de 19 anos e dona de uma fortuna

avaliada em R$ 5,5 bilhões, é a bilionária mais jovem do mundo, de acordo com uma lista publicada na segunda-feira (1º) pela Forbes. A jovem, ainda na faculdade, é dona de uma fatia de 3,1% da Weg S.A, multinacional brasileira e uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. A companhia exporta para mais de 135 países.

A empresa foi cofundada pelo seu avô Werner Ricardo Voigt, falecido em 2016. Sua irmã mais velha, Dora Voigt — com a mesma fatia da companhia e fortuna — também aparece na lista dos 25 mais jovens bilionários do mundo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A herdeira cursa psicologia e terá 19 anos até julho. Nem ela, nem Dora participam das operações da Weg, segundo relatado pela Forbes.

No topo da lista da revista aparecem Firoz Mistry e Zahan Mistry, que acumulam cerca de R$ 24,7 bilhões cada. A fortuna dos irmãos tem origem em participações no conglomerado industrial Tata Group e na construtora Shapoorji Pallonji Group.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP