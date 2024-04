Gerente que assassinou amante pode pegar 18 anos por porte de armas e 30 por homicídio

O gerente comercial Helio Leonardo Neto, de 47 anos, preso em flagrante no dia 18 de março após confessar o assassinato da americanense Mônica de Paula, de 33 anos, pode pegar quase cinco décadas de prisão.

Além de responder por homicídio qualificado, cujo a pena varia entre 12 e 30 anos, na última sexta-feira, o Ministério Público do Estado de São Paulo o denunciou por posse ilegal de arma de fogo. Ele mantinha em sua residência cerca de 80 armas e 16 mil munições, algumas delas de forma ilegal.

A soma das acusações do MP inclui posse irregular de armamento de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito, as penas somadas podem chegar a 18 anos de reclusão, além de multa.

O CASO:

O corpo de Mônica foi localizado dia 15 de março, onze dias após o seu desaparecimento, numa área rural de limeira. Helio alega que a vítima era garota de programa e estaria supostamente ameaçando revelar a relação extraconjugal de ambos para sua esposa, que é pastora de uma conhecida Igreja em Americana.

