FAM abre inscrições para Vestibular de Inverno com vagas limitadas

A oportunidade para buscar a graduação ainda neste ano está aberta. A FAM – Faculdade de Americana deu início nesta terça-feira, dia 2 de abril, a campanha para o Vestibular de Inverno 2024.

O sistema para este vestibular segue os mesmos processos do tradicional vestibular de fim de ano. As inscrições são gratuitas e a prova consiste em uma redação dissertativa argumentativa. Basta acessar o site: vestibularfam.com.br.

No total, a FAM oferece mais de 30 opções de cursos. Importante lembrar aos candidatos que alguns cursos estão extremamente concorridos por conta do número de vagas abertas para o ano. Por exemplo, Biomedicina oferece 35 vagas, Direito 24 vagas, Publicidade e Propaganda 18 vagas e Psicologia 6 vagas.

Para o período da manhã, os cursos abertos são: Direito, Psicologia e Medicina Veterinária.

Os alunos dos cursos de engenharia têm desconto especial de 50% nas mensalidades durante o primeiro semestre do curso, sendo de R$495,00 até dezembro. Em janeiro de 2025, as mensalidades voltarão ao valor padrão de R$990,00.

Os candidatos que confirmarem a matrícula entre abril e junho ganham 50% de desconto na parcela matrícula usando o cupom “FAM50”. Cursos EAD e Engenharias não possuem este cupom. A nota do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – também pode ser usada para substituir a nota do vestibular.

As aulas,para quem for aprovado, começarão em agosto deste ano.

