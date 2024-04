O suplente de vereador Renan de Ângelo

vai pro Podemos em Americana. Ele estar no Top5 do partido com os ex-vereadores Orestes C Neves e Dr Ondas. Outros dois nomes o único vereador do partido Leco Soares e o jovem Matheus Lirani, ligado ao grupo mais próximo do prefeito Chico Sardelli (PL).

Leia + sobre política regional

O comando do Podemos comemorou a vinda de Renan e calcula dobrar bancada ao final da eleição deste ano.

Cada partido ou federação poderá apresentar 20 candidatos este ano em Americana e com isso o número total de candidatos deve cair para a metade na comparação com a eleição de 2020, onde a cidade teve quase 500 candidatos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP