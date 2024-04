Cada vez mais alinhados à sustentabilidade, inovação e eficiência energética, os projetos arquitetônicos e as concepções em design de interiores revelam uma forma de bem morar. Mobiliário concebido para o conforto, peças eco friendly compondo a decoração, climatização associada ao bem-estar e vegetação indoor estão entre as soluções desejadas que tornam os ambientes harmoniosos, aconchegantes, e por que não dizer, personalíssimos.

A 26ª Campinas Decor, principal evento de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, proporciona ao visitante uma imersão em tendências e conceitos que vêm transformando a maneira de morar no Brasil. Esta edição escolhe o Prédio do Relógio, joia arquitetônica ferroviária na Vila Industrial, para os 44 ambientes internos e externos da mostra.

Entre os designers brasileiros que assinam o mobiliário e a maioria das peças de decoração da mostra, há uma preocupação expressa com a sustentabilidade. Da mesma forma, a arquitetura biofílica traz na vegetação indoor a proposta de integração com a natureza.

Como parceira da Campinas Decor, a Ecobrisa Climatizadores contribui para o aconchego nos ambientes da mostra, agregando tecnologia e sustentabilidade. “A evolução dos nossos climatizadores evaporativos, solução pioneira na América Latina que está no mercado há 30 anos, também acompanha o brasileiro em sua forma de morar. E é justamente o que demonstramos na Campinas Decor”, observa o empresário Juan Carlos Ormachea, que responde pela Ecobrisa.

Em tempos de mudanças climáticas, os climatizadores evaporativos reduzem a temperatura de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que filtram o ar para todo o ambiente de maneira uniforme. Diferentemente dos aparelhos de ar-condicionado, o equipamento da Ecobrisa possibilita manter abertas as portas das residências. “A tecnologia que permite a circulação de pessoas, sem que haja interferência ou prejuízos na climatização e renovação do ar também é aplicada nos mais diversos ambientes, como indústrias, shopping centers, lojas, entre outros”, diz.

“Desde o primeiro momento, a Ecobrisa foi essencial para a realização do evento no Prédio do Relógio”, afirma Fernando Penteado Filho, diretor da Campinas Decor. “Em meio ao clima que enfrentamos, a mostra com seus espaços amplos necessitava de um sistema de climatização que levasse em conta a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, que consumisse pouca energia e permitisse um enorme conforto térmico para os visitantes”, completa.

Se comparado a outros equipamentos de refrigeração, o climatizador da Ecobrisa representa uma economia de energia de até 95%. “Diante da realidade econômica e considerando os impactos ambientais, esta é uma condição importante para quem avalia as melhores soluções para residências e tem o bem-estar como condição primordial”, finaliza Juan Ormachea.