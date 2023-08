Registros de Inadimplentes recua 0,5% em julho

O número de registros de inadimplentes recuou 0,5% em julho

contra o mês anterior, segundo dados dessazonalizados da Boa Vista, uma companhia Equifax, que abrangem todo território nacional. O resultado ocorreu após um aumento de 0,4% em junho na mesma base de comparação e fez com que o indicador recuasse 1,7% no trimestre móvel encerrado em julho contra o trimestre imediatamente anterior, de fevereiro a abril.

Já na série de dados originais o número de registros continua positivo, mas o ritmo não é mais o mesmo de antes. Na comparação interanual foi observada elevação de 2,8% em julho e isso contribuiu para desacelerar o resultado acumulado no ano, de 13,3% de janeiro a junho para 11,9% quando considerados os dados de julho. O indicador se manteve numa trajetória de crescimento desacelerado em 12 meses acumulados, passando de 20,0% em junho para 18,8% na aferição atual.

“A queda no número de registros, a terceira nos últimos quatro meses, reforça a ideia que tínhamos de que o pior momento ficou para trás. Se olharmos para os fatores condicionantes, tanto para os registros, quanto para a taxa de inadimplência, somente o comprometimento da renda ainda não melhorou, mas isso pode mudar um pouco daqui em diante em função do ‘Desenrola’, já que as dívidas estão sendo renegociadas com descontos e condições mais adequadas. A curva de longo prazo continua desacelerando e esse movimento, como havíamos falado nos últimos meses, deverá ser mais nítido agora no 2º semestre. Da mesma forma, a taxa de inadimplência vinha crescendo cada vez menos e entre os meses de maio e junho ela andou de lado. Agora é possível que a taxa comece a ceder”, avalia Flávio Calife, economista da Boa Vista.

Recuperação de Crédito do Consumidor

Já o Indicador de Recuperação de Crédito da Boa Vista avançou 1,5% na comparação mensal e encerrou o trimestre móvel com recuo de 1,3% de acordo com os dados dessazonalizados. Em relação ao mês de julho do ano passado foi verificado um aumento robusto de 21,6% e isso contribuiu para acelerar os resultados acumulados. No ano a Recuperação de Crédito aponta alta de 16,8% e na variação acumulada em 12 meses o crescimento é ainda maior, de 19,6%.

“Os números de recuperação continuam crescendo e esse ritmo ganhou mais força agora em julho, basta olhar o crescimento forte que tivemos na comparação com o mês de julho do ano passado. Esse ritmo deverá ganhar um impulso adicional nos próximos meses como resultado das renegociações que têm acontecido. Só na primeira semana de agosto, por exemplo, o número de contratos renegociados por meio do ‘Desenrola’ foi mais que o dobro daqueles que foram renegociados nas duas semanas finais de julho. Ao que tudo indica, esse ritmo se manteve forte na quarta semana do programa, cerca de R$ 8 bilhões já foram renegociados no total e cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas. O indicador de Recuperação de Crédito deverá captar esse movimento”, finaliza o economista da Boa Vista.

Metodologia

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas informados à Boa Vista pelas empresas credoras. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100 e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. A partir de janeiro de 2014, houve atualização dos fatores sazonais e reelaboração das séries dessazonalizadas, utilizando o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau.

O indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir da quantidade de exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas informados anteriormente à Boa Vista pelas empresas credoras. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100 e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. Em janeiro de 2014 houve atualização dos fatores sazonais e reelaboração das séries dessazonalizadas, utilizando o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau.