Depois da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, Gretchen

optou por usar suas redes sociais para detonar o político. Gretchen comentou:

“Sempre assim, toda vez que ele tem um depoimento, inventa uma doença. Já cansou, todo mundo sabe que é mentira. Sempre no mesmo lugar, com o mesmo médico”, pontuou a artista.

Repercussão na internet

Nas redes sociais, internautas apoiaram a cantora e deixaram comentários na publicação do Instagram que compartilhou as falas de Gretchen. Uma internauta expressou:

“Errada não está. Quando vou fazer check up não preciso internar. Só ele né?”, questionou uma internauta.

“Eu também metia atestado quando não sabia o que responder nas provas do colégio”, ironizou outro.

Musa do Grêmio. Maior hobbie é criação de conteúdo

Ela faz um enorme sucesso por onde passa e também se destaca como mulher cativante, com uma beleza natural, além de amar muito seu time do coração. Estamos falando da modelo Tiele Azambuja, 28 anos, que arrasa com seu estilo autêntico, original e seu corpo escultural.

Natural e moradora de Passo Fundo/RS, torce para o Grêmio e resolveu se inscrever no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do time gaúcho revelou que deseja representar com muito orgulho o time gaúcho.

“É uma emoção que não dá para explicar. A gente apenas sente! Nunca pensei que um dia poderia representar meu time de coração, no qual desde criança fui ensinada a torcer por ele. O Grêmio significa muito na minha vida, cresci com meu Pai me ensinando a ter amor pela camiseta e pelo time. Representar o Grêmio será um orgulho para mim. Espero representar bem e não os decepcionar. Nas minhas veias corre sangue AZULL”, afirma.

Apaixonada por academia e jogar vôlei, Tiele revelou que seu maior hobbie no momento é a criação de conteúdo adulto, já que ele possui conta na Privacy. “Considero minha criação de conteúdo um hobbie, porque é um momento onde estou mais conectada comigo mesma, onde me descubro e me conheço cada vez mais”, dispara.

Sobre vencer o Musa do Brasileirão, a gata conta por quais motivos merece o título. “Mereço vencer o concurso, pois sou uma mulher autêntica, ousada, corajosa, persistente e acima de tudo sou a cara do meu timee. Gaúcha nata e raizzzz!!”, finaliza.

Nas redes sociais, Tiele Azambuja não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto do Tricolor dos Pampas e também em ensaios fotográficos. Para poder acompanhar mais sobre a bela gaúcha, basta seguir ela no seu Instagram @tiele.azambuja

