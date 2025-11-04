Renan de Angelo destina investimentos no esporte com emenda em Americana

O vereador Renan de Angelo (Podemos) se reuniu com o secretário municipal de Esportes para tratar sobre a destinação de emenda impositiva voltada à aquisição de materiais esportivos para diversas modalidades praticadas no município. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o esporte de base, ampliar o acesso da população às atividades esportivas e garantir melhores condições de treinamento para atletas e equipes locais.

Durante a reunião, também foi discutida a importância da retomada do Fundo e do Conselho Municipal de Esportes, instrumentos que permitem a captação de novos recursos para a pasta e asseguram maior transparência na aplicação dos recursos públicos.

Renan destacou que o fortalecimento dessas instâncias é essencial para garantir uma política esportiva sólida e participativa.

“O esporte precisa ser tratado como investimento social. Com a volta do Fundo e do Conselho, teremos mais condições de ampliar o alcance das ações e envolver toda a comunidade nesse movimento de incentivo e transparência”, afirmou o vereador.

A proposta integra o compromisso de Renan de Angelo em acompanhar a execução das emendas impositivas e promover o desenvolvimento esportivo de Americana por meio de parcerias e gestão responsável dos recursos públicos.

