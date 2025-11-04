O Gaeco decidiu pedir à Justiça que o vereador de Sumaré Welington da Farmácia (MDB) seja condenado e cumpra a pena em regime inicial fechado. O Ministério Público (MP) enviou à Justiça as alegações finais da ação contra o ex-secretário de Planejamento de Sumaré.

Cotado para vir candidato a deputado no ano que vem, Wellington é pai do vice-prefeito, André da Farmácia (MDB).

No documento, o MP pede que o réu, denunciado por corrupção passiva em 2022. O documento com as alegações do MP foram publicadas no dia 29 de outubro e divulgado pelo G1 Campinas.

Defesa de Wellington

A Justiça deu prazo de cinco dias (esta semana) para que a defesa do vereador se manifeste. Ele tem como advogado o famoso campineiro Ralph Tórtima Stettinger Filho, que já defendeu o empresário barbarense no caso de agressão ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes em um aeroporto na Itália.

Os promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) solicitam que WF seja condenado por corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), por duas vezes e cumpra a pena em regime inicial fechado.

Há também o pedido de cassação do mandato de vereador de Wellington.

