As 10 mais tocadas nas rádios em outubro no Brasil

Sofia Schaadt comemora seus 15 anos em grande estilo

Em uma noite que reuniu brilho, emoção e grandes nomes da música, Sofia Schaadt celebrou a chegada de seus 15 anos. A influenciadora, conhecida por seu carisma e autenticidade, preparou uma festa inesquecível, cercada por amigos, familiares e parceiros que ajudaram a transformar o evento em um verdadeiro espetáculo. “A festa foi linda, do jeitinho que eu sonhei. Estava muito ansiosa para viver esse momento e eu nem sei o motivo, afinal, eu já sabia tudo o que iria acontecer, mas viver isso foi algo muito mágico”, contou Sofia, emocionada.

Desde a primeira reunião dos preparativos, realizada pela assessora de eventos Dayane Delatori, ela se mostrou detalhista e decidida, idealizando um conceito moderno e sofisticado, com muitos LEDs, lounges interativos e uma atmosfera leve e divertida. “Queria uma festa em que ninguém ficasse sentado, que todo mundo dançasse e se conectasse”, entrega.

A decoração, assinada pela renomada Andrea Guimarães, foi um dos pontos altos da noite. “Superou todas as minhas expectativas. Sempre fui apaixonada pelas decorações da Andrea e tê-la no meu aniversário foi a realização de um sonho”, disse Sofia, que se inspirou em tons Tiffany — uma de suas marcas favoritas e cor que remete tanto ao mar de sua cidade natal quanto ao azul dos seus olhos. Além disso, a identidade visual do evento trouxe as iniciais “S” e “S” formando um coração, símbolo da essência romântica e moderna da aniversariante.

Os looks da debutante também ganharam destaque. Assinados pela estilista Luhana Pawlick, os modelos usados por Sofia foram inspirados em flores. “Chorei vendo o desenho dos vestidos. O da recepção tinha uma flor criada para mim. O da valsa foi inspirado em peônias e o da balada em tulipas, minhas duas flores favoritas”, conta ela, que usou três looks. A noite ainda foi marcada por uma cerimônia emocionante com a presença de seus pais, Amanda e Fábio Schaadt, de suas irmãs, Gabi e Helena Schaadt, e de seus avós, quando Sofia foi presenteada com um lindo solitário.

Entre as atrações da noite, o cantor Matuê subiu ao palco para o show principal, seguido por DJ Tília, DJ Vitor, DJ Petroski e DJ Kako, garantindo uma pista animada até o amanhecer. A data da festa, inclusive, foi alterada especialmente para adequar a agenda do rapper, um dos mais aguardados pelo público teen.

O evento contou ainda com ativações exclusivas de marcas parceiras como Mari Maria Makeup — que fez um gloss personalizado para os convites da festa e trouxe os lip glosses durante a celebração —; a E-sential Oficial, que na ocasião lançou um perfume assinado por Sofia; a Carmed, a Lavitan, a Smoov e a L’Occitane au Brésil. Para Sofia, a celebração simbolizou muito mais do que uma festa: “É uma mudança de fase muito grande, um marco na vida de toda menina. Quis fazer a festa para lembrar muito desse dia como algo especial”, afirma ela.

Amigas próximas como a própria Mari Maria, a empresária da Cimed Karla Marques e as influenciadora Liz Macedo, Sophia Florence e a atriz Lorena Queiroz, prestigiaram o momento. “A Sofi foi um presente na minha vida… Ela é intensa e doce, genuína em tudo o que faz. Tenho muita admiração por ela”, afirmou Mari Maria. Liz Macedo também se declarou. “Ela merece todo o sucesso que tem. É uma pessoa brilhante que ilumina todos ao redor”, disse. “Uma das melhores amizades que tenho e que a internet me proporcionou. Sei que a Sofia está vivendo um sonho e vê-la feliz também me deixa feliz”, emendou Lorena.

