Programa Cidade Limpa de Sumaré registra mais de 700 notificações em outubro

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Sumaré divulgou nesta segunda (3) o balanço do Programa Cidade Limpa referente ao mês de outubro de 2025, reforçando o compromisso da administração com a manutenção da limpeza urbana, o ordenamento dos espaços públicos e a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos.

De acordo com o levantamento, foram registradas 295 notificações por descarte irregular de entulho e 419 notificações relacionadas a calçadas irregulares, incluindo casos de lixo ou entulho obstruindo a passagem de pedestres.

As regiões com maior número de ocorrências foram Maria Antonia e Área Cura, com 93 notificações cada, seguidas porMatão (80) e Área Central (70). Esses dados demonstram a atuação constante das equipes de fiscalização em todas as regiões da cidade, além da intensificação das ações educativas junto à comunidade.

O Programa Cidade Limpa é uma das principais iniciativas da Prefeitura para garantir uma cidade mais organizada, segura e saudável, aliando fiscalização, conscientização e parcerias comunitárias. Além de aplicar as notificações, as equipes orientam moradores e comerciantes sobre o descarte correto e o uso adequado dos serviços públicos de coleta.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o trabalho é essencial para o bem-estar coletivo e para o desenvolvimento sustentável do município. “Cuidar da limpeza da cidade é uma responsabilidade compartilhada. A Prefeitura tem feito a parte dela, com equipes atuando todos os dias, mas é fundamental que a população colabore evitando o descarte irregular e mantendo as calçadas limpas e acessíveis. Esse esforço conjunto reflete o respeito que temos pela nossa cidade e pelo próximo”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP