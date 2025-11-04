Projeto +Dança de Hortolândia apresenta parte de espetáculos de escolas

Público irá conferir trechos dos espetáculos “Princesas e o tempo” e “Newsies – Uma nova manchete!”, nesta quinta-feira (6), às 20h; projeto integra Semana Cultural deste mês promovida pela Prefeitura

Hortolândia também tem uma fértil produção de arte coreográfica. O público poderá conferi-la no projeto +Dança, nesta quinta-feira (06/11). O evento apresentará excertos dos espetáculos “Princesas e o tempo”, da escola de dança Studio Danç´Art, e “Newsies – Uma nova manchete!”, da Cia. Palco 78.

O projeto será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é livre. O projeto integra a Semana Cultural deste mês. A programação da semana está disponível no portal da Prefeitura de Hortolândia, por meio deste LINK.

O espetáculo “Princesas e o tempo” traz coreografias que fazem analogias entre princesas de desenhos conhecidos com personagens femininas da Bíblia.

Já o espetáculo “Newsies – Uma nova manchete!” conta a história de um grupo de jovens jornaleiros, liderados por Jack Kelly, que enfrentam o empresário Joseph Pulitzer. O enredo é inspirado na greve de vendedores de jornais ocorrida em Nova York, em 1899. A Walt Disney produziu um filme musical sobre o mesmo tema nos anos de 1990.

Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

Serviço: Semana Cultural de novembro – +Dança

Data: 06/11

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

