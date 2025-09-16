Renan e Talitha de olho na saúde, neuropediatras e CPC

O vereador Renan de Angelo protocolou na Câmara Municipal de Americana o Requerimento nº 731/2025, no qual solicita ao Poder Executivo informações sobre a oferta de serviços de neuropediatria e psiquiatria infantil na rede pública de saúde do município.

De acordo com o parlamentar, a demanda por especialistas em desenvolvimento e saúde mental infantojuvenil tem aumentado de forma significativa, tornando o acesso a esses profissionais essencial para o diagnóstico e tratamento precoces de transtornos que afetam crianças e adolescentes.

Renan alerta que a ausência ou a dificuldade de acesso a esses serviços pode gerar agravamento de quadros clínicos, sobrecarga para as famílias e impactos negativos no desenvolvimento e na qualidade de vida dos jovens.

No documento, o vereador solicita informações sobre:

a existência de profissionais neuropediatras e psiquiatras infantis atuando na rede pública;

o número de especialistas disponíveis e as unidades de saúde onde atendem;

a existência e o tempo médio de listas de espera para consultas;

e eventuais planos para expandir a oferta desses serviços, seja por meio de contratação de novos profissionais ou parcerias.

A resposta oficial ao requerimento será disponibilizada assim que for enviada pelo Poder Executivo.

Talitha visita CPC Americana e conhece os trabalhos

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) visitou, nesta segunda-feira, 15, o CPC – Centro de Prevenção à Cegueira de Americana, para conhecer de perto os espaços da instituição, os trabalhos realizados junto às pessoas com deficiência visual e debater futuros projetos de apoio e fortalecimento das ações desenvolvidas.

A parlamentar foi recebida pela coordenadora Silmara Fahl Pinheiro, que apresentou toda a estrutura do CPC, fundado em março de 1991 e certificado com a ISO 9001 desde 2014, garantindo a qualidade dos serviços prestados.

O CPC é uma instituição de referência na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, além de familiares e cuidadores. O objetivo é promover a autonomia, a inclusão social e a qualidade de vida dos usuários, oferecendo atendimento multidisciplinar e tecnologia assistiva inovadora.

Durante a visita, a vereadora percorreu os diversos ambientes da instituição, que incluem piso tátil, biblioteca em braille, sala de informática equipada com scanners e máquinas de braille, brinquedoteca com efeitos sonoros, quadra poliesportiva, parquinho adaptado, jardim sensorial e a casa modelo, espaço que auxilia no desenvolvimento da autonomia de pessoas cegas ou com baixa visão.

O CPC conta ainda com salas de atendimento especializado, banheiros adaptados, salão para eventos e socialização, e uma sala de integração sensorial, todos pensados para garantir acessibilidade e segurança aos frequentadores.

Para a vereadora Talitha De Nadai, a visita foi fundamental para estreitar o diálogo com a instituição e buscar maneiras de apoiar o trabalho realizado. “O CPC desenvolve um trabalho extraordinário para garantir autonomia e qualidade de vida às pessoas com deficiência visual em Americana. Conhecer de perto essa estrutura é essencial para que possamos conseguir parcerias que fortaleçam a instituição e ampliem o atendimento aos usuários.”

