Americana promove ação educativa no Instituto Crescer e Transformar

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu na sexta-feira (12) uma ação educativa no Instituto Crescer e Transformar (Escola Moranguinho), no bairro Vila Santa Maria, com a participação de 58 crianças.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental apresentou o conto “Os Amigos do Meio Ambiente contra a Poluição”, com a participação especial do boneco Lixildo, mascote da Coleta Seletiva da Unidade de Limpeza Pública.

“Os participantes interagiram com os personagens do conto e receberam informações sobre a importância da preservação da natureza, da reciclagem de materiais e das ações de sustentabilidade. No final da atividade, fizeram um juramento de amar e respeitar o meio ambiente”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

