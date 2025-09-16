O Assaí Atacadista está com mais de 280 vagas de emprego abertas para sua primeira loja em Sumaré, no estado de São Paulo. A unidade, que ficará localizada na Avenida Eugenia Biancalana Duarte, número 501, no bairro Jardim Primavera, tem previsão de inauguração até o final deste ano. A nova unidade reafirma a confiança do atacadista no potencial da região e contribui para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, além de ampliar sua presença no estado de São Paulo.

As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com vagas para diferentes áreas e níveis de experiência. Todas as posições estão abertas também a pessoas com deficiência. As principais funções incluem:

Chefe de Seção

Fiscal de Prevenção de Perdas

Repositor de mercadorias

Operador de Caixa

Operador de Empilhadeira

Açougueiro

Auxiliar de Açougue

Auxiliar de Depósito

Vendedor de Cartão

Padeiro

Os interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente no site sumarejardimdasprimaveras.gupy.io até o dia 30 de novembro de 2025. Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

O Assaí oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus(as) colaboradores(as), contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e das pessoas que fazem parte dela.

Economia e o Assaí

Seguindo o modelo mais moderno do atacadista, a unidade contará com amplo estacionamento e um mix de produtos variado, incluindo itens frescos de hortifruti, açougue e padaria, oferecendo mais comodidade e variedade para os clientes, além de preço baixo e muita economia.

O Assaí atua com a política de dois preços: o(a) cliente que compra em menores quantidades paga o valor de varejo, enquanto quem leva volumes maiores tem acesso ao valor de atacado, gerando economia que pode chegar a até 10% em relação a supermercados tradicionais.

