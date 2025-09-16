De estrela clássica a vilão na Marvel- Redford, que estrelou clássicos como The Way We Were, Barefoot in the Park e dirigiu aclamados filmes como Ordinary People e Quiz Show, também entrou para o mundo dos super-heróis.

Em Capitão América: O Soldado Invernal (2014), Robert Redford interpretou Alexander Pierce, um alto oficial da S.H.I.E.L.D. e agente infiltrado da Hydra no MCU. Suas ações sombrias no filme – incluindo o plano Project Insight – marcaram uma das viradas mais intensas da narrativa Marvel.

Legado de Robert Redford

Co-fundador do Sundance Institute e grande apoiador do cinema independente. Recebeu vários prêmios, incluindo dois Oscar (um deles como ator, outro como diretor/ produtor), prêmios Golden Globe, homenagens do Screen Actors Guild, Kennedy Center Honors, e a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos.

Carreira que atravessou mais de seis décadas, com atuações marcantes no cinema, teatro e televisão.

Uma vida dedicada à arte, com papéis que vão do romance ao suspense político, e agora o adeus de um dos maiores nomes de Hollywood. O legado de Robert Redford certamente vai muito além de Alexander Pierce – mas esse papel também será lembrado como exemplo de sua versatilidade e capacidade de surpreender.

