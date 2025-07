Renan traz ex-BBB Diego Hypolito a Americana na 2a

O vereador Renan de Angelo (Podemos) traz a Americana o ex-BBB Diego Hypolito neste começo de agosto. Em parceria com o Ministério do Esporte, eles estarão nesta segunda-feira, 4 de agosto, no Projeto Superação, que oferecerá aulas gratuitas de Judô aos alunos do Recriança.

O evento, com início às 18h30, é aberto ao público e contará com a presença especial do medalhista olímpico e ex BBB e do próprio coordenador do projeto, o ex-atleta olímpico Branco Zanol, tornando o momento ainda mais marcante para os participantes e seus familiares.

Diego Hypolito e Zanol

Coordenado por Branco Zanol, o Projeto Superação utiliza uma metodologia exclusiva voltada ao desenvolvimento físico, emocional e social dos participantes. As aulas são regulares e acompanhadas por uma equipe pedagógica especializada.

