Americana: Residencial Nardini recebe desinsetização a partir de 2-feira

O DAE de Americana inicia na próxima segunda-feira (16), o serviço de desinsetização da rede de esgoto no Residencial Nardini. Nesta semana, os trabalhos do Departamento de Água e Esgoto estão sendo finalizados no Parque Universitário.

A ação tem como objetivo controlar a proliferação de baratas e roedores, por meio da aplicação de inseticida líquido na rede de esgoto, termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas para combate a ratos. Os produtos utilizados têm ação prolongada, contribuindo para a prevenção de novas infestações.

Atividade permanente

De acordo com o superintendente do DAE, Marcos Morelli, a desinsetização é uma atividade permanente e ocorre em todas as regiões da cidade. “Nosso trabalho é contínuo para eliminar ratos e baratas e evitar a proliferação de pragas urbanas. A redução de baratas também contribui no controle de escorpiões, já que fazem parte da cadeia alimentar desses animais”, explicou.

Dicas pra todos- Residencial Nardini

O DAE orienta os moradores a manterem os ralos das residências fechados durante o serviço, pois as baratas podem sair pelas frestas das tampas metálicas dos poços de visita. Em contato com o veneno, os insetos morrem rapidamente.

