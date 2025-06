Resolução do CFM amplia acesso a bariátrica para pacientes com obesidade

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou no último mês a resolução nº 2.429/25 que prevê novas diretrizes para a cirurgia bariátrica e metabólica, que ampliam o acesso ao procedimento para mais pessoas. Pacientes adultos com IMC de 30 a 35 agora podem ser elegíveis para a cirurgia, se apresentarem doenças graves associadas.

A idade mínima para a cirurgia também foi ampliada para 14 anos em casos de pacientes com IMC acima de 40 com comorbidades.

Dados do Atlas Mundial da Obesidade, feito pela Federação Mundial da Obesidade e divulgado em março deste ano, apontam que 68% da população brasileira tem excesso de peso, sendo que 31% têm obesidade e 37% sobrepeso.

“Algumas técnicas, como a banda gástrica ajustável e a cirurgia de Scopinaro, foram desaconselhadas devido aos altos índices de complicações. É importante salientar que as alterações do CFM ampliam o acesso ao tratamento para uma série de pacientes. Em outros países, essa nova normativa já é realidade, portanto, a mudança alinha o Brasil com as atualizações científicas e protocolos internacionais vigentes”, ressalta o cirurgião do aparelho digestivo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Ivan Sandoval de Vasconcellos.

Segundo o cirurgião, a equipe multidisciplinar (incluindo clínicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais) no acompanhamento pré e pós-operatório é imprescindível.

As principais mudanças da nova diretriz incluem:

Ampliação dos critérios de IMC (Índice de Massa Corporal)

Pessoas com IMC de 30 a 35 agora podem ser elegíveis para a cirurgia, se apresentarem doenças graves associadas à obesidade, como: diabetes tipo 2, osteoartrose grave, doença cardiovascular grave, apneia do sono grave, doença gordurosa hepática não alcoólica com fibrose, doença renal crônica precoce ou afecções com indicação de transplante.

Pacientes com IMC acima de 40 (com ou sem comorbidades) e aqueles com IMC entre 35 e 40 com doenças associadas continuam elegíveis.

Critérios para adolescentes

A cirurgia agora é permitida para adolescentes entre 14 e 16 anos em casos excepcionais, especialmente quando o IMC é superior a 40 e há complicações clínicas graves que representam risco de vida. É exigido o termo de consentimento dos pais ou responsáveis legais.

Para jovens entre 16 e 18 anos, aplicam-se os mesmos critérios dos adultos, com a necessidade de consentimento dos pais e a presença de um pediatra na equipe multidisciplinar, além da comprovação de consolidação das cartilagens de crescimento.

Remoção de restrições de idade e tempo de doença

As novas regras não impõem mais limites de idade máxima para a cirurgia, nem exigem um tempo mínimo de convivência com a doença para a elegibilidade. Anteriormente, pacientes diabéticos, por exemplo, tinham restrições de idade e tempo de diagnóstico.

Requisitos hospitalares

O procedimento deve ser realizado em hospitais de grande porte que possuam Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e capacidade para cirurgias de alta complexidade, com equipe de plantão 24 horas.

Para pacientes com IMC acima de 60, são exigidas estruturas físicas adaptadas e uma equipe multidisciplinar especializada devido à maior complexidade e riscos.

