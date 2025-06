Vagas para o curso de Manicure e Pedicure

A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, está disponibilizando vagas para o curso gratuito de Técnicas Básicas de Manicure e Pedicure, realizado em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

O curso começou nesta segunda-feira (23), e as pessoas interessadas ainda podem se inscrever pelo link no banner rotativo do curso no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e residir em Americana.

A atividade será realizada até 11 de julho, às segundas, terças e sextas-feiras, das 8h às 12h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Rua Cruz e Souza, nº 30, no bairro Antônio Zanaga. A carga horária total é de 36 horas.

O curso aborda técnicas básicas de embelezamento das unhas e aplicação de normas de biossegurança. “O curso de manicure e pedicure é uma oportunidade para que as pessoas possam buscar uma nova função ou aprimorar o trabalho já desenvolvido, com possibilidade de incrementar a renda familiar”, diz a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A iniciativa tem o apoio do SCFV prestado pela Cruzada das Senhoras Católicas e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Nossa Senhora Aparecida.

O Programa Futuro Certo é desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

