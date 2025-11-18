O cenário cultural de Americana ganhou um novo capítulo de valorização e visibilidade este ano. O projeto audiovisual “Ressonância Urbana”, idealizado e apresentado por Roberta Antonelli, encerrou oficialmente sua primeira temporada com resultados que impressionam e reafirmam a potência da arte regional.

Financiado pela Projeto de Lei Aldir Blanc (PNAB), o projeto nasceu com a missão de documentar a trajetória de artistas locais através de entrevistas profundas e descontraídas. O que era para ser apenas um registro, tornou-se um verdadeiro movimento. Ao todo, foram produzidos 12 conteúdos audiovisuais inéditos, incluindo episódios que reuniram 16 grandes nomes da música e das artes de Americana, gravados nos estúdios da TMJ Original.

Mais do que números, o “Ressonância Urbana” entregou acessibilidade. Com uma equipe técnica de ponta, todo o material foi disponibilizado gratuitamente no YouTube, com legendas, garantindo que a cultura chegasse a todos, sem barreiras.

Alcance Recorde

O engajamento do público foi o grande termômetro do sucesso. Somando as visualizações diretas, o compartilhamento nas redes sociais e a rede de contatos dos artistas envolvidos, o projeto estima ter impactado mais de 100 mil pessoas ao longo de sua execução.



Para Roberta Antonelli, a idealizadora do projeto, o sentimento é de dever cumprido e gratidão:

“Estou extremamente feliz e contente com a proporção que o Ressonância Urbana tomou. Ver que conseguimos um alcance de mais de 100 mil visualizações, prova que Americana tem sede de cultura e que nossos artistas merecem esse palco. Foi um trabalho feito com muito amor, inclusão e profissionalismo”, celebra Roberta.

O Legado Continua O lançamento do Ressonância Urbana ocorreu no início do ano de 2025 em um evento emocionante no MAC (Museu de Arte Contemporânea) e o encerramento foi marcado por um manifesto audiovisual, que não significa um adeus, mas um “até logo”. Diante da repercussão positiva e dos pedidos da comunidade, Roberta Antonelli confirma: o projeto voltará para uma segunda temporada no ano que vem.

“O sucesso desta primeira edição nos deu a certeza de que precisamos continuar. Já estamos planejando a próxima temporada para ser ainda maior, trazendo novas vozes e continuando a história que começamos a escrever agora”, finaliza a artista e produtora.

Para quem ainda não assistiu, todos os episódios continuam disponíveis de forma vitalícia no canal do YouTube da produtora parceira, servindo como fonte de pesquisa e entretenimento para as futuras gerações.

SERVIÇO Ressonância Urbana:

Onde assistir: YouTube VARProdufilmes

Redes Sociais: @robertaantonelli @varproduventos

Realização: PNAB / Ministério da Cultura / Secretaria de Cultura de Americana / COMCULT

