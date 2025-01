A retroescavadeira da marca JCB, furtada da sede da UPJ (Unidade de Parques e Jardins) da Secretaria de Meio Ambiente de Americana na noite de segunda-feira (20), foi localizada no final da manhã desta quarta-feira (22), na área rural de Sumaré, próximo à praça de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes. Este é o terceiro dos quatro equipamentos agrícolas a ser recuperado.

A retroescavadeira estava camuflada em uma área de mata

entre árvores, e foi encontrada após o acionamento do rastreador da máquina, que indicou a localização dela. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente acionou a Polícia Militar, solicitando apoio do helicóptero Águia, que prontamente foi até o local indicado e localizou o maquinário.

As buscas pela última máquina furtada continuam, envolvendo Gama, Polícia Militar e Polícia Rodoviária.

Escolas de Americana vão receber mais de 20,8 mil livros paradidáticos

As escolas da rede municipal de Educação de Americana começam a receber, esta semana, mais de 20,8 mil livros paradidáticos adquiridos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. As obras literárias serão utilizadas por estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental durante as atividades pedagógicas.

Os títulos de literatura infantil e infantojuvenil vão enriquecer o acervo das salas de leitura das escolas e contribuir para o trabalho desenvolvido com base no Sistema Integrado de Ensino adotado pelo município em 2023.

Os novos livros vão facilitar a alfabetização e a interpretação e fortalecer a ação de incentivo e estímulo à leitura, à escrita, à fala e à interpretação, como explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“A administração do prefeito Chico Sardelli e Odir Demarchi segue acreditando na Educação, desta vez com a aquisição de obras literárias destinadas para crianças e adolescentes de todas as idades. Ao investir nesta coletânea, estamos investindo no futuro dos nossos estudantes, capacitando-os a se tornarem leitores críticos, reflexivos e participativos na sociedade”, declarou.

Confira a lista de livros:

Educação Infantil

“A Centopeia não tem Onomatopeia”, autoria: Thais Roque

“A Horta da Lelê”, autoria: Fagner Zanetti

“A Matriosca Triste”, autoria: Patricia Gibin

“A Menina que Engoliu o Sol”, autoria: Luciene Tognetta

“Aprendendo a Ler com os Animais”, autoria: Carolina Felicori

“As Listras de Teobaldo”, autoria: Renata Vasques

“As Mães Nunca São Iguais”, autoria: Raquel Prestes

“Badabu”, autoria: Thais Roque

“Bola de Pelo”, autoria: Luciene Tognetta

“Calma, Martim! Foi Só um Dia Ruim…”, autoria: André Luis Oliveira

“Desbagunça”, autoria: Ana Paula Marques

“Eram Dez Macacos no Galho de uma Árvore”, autoria: Jackson Souza

“Jabuticabou”, autoria: Clarice Curvello

“Jogo dos Absurdos”, autoria: Lilian Roque

“Meu cabelo é Assim”, autoria: Dejanira Rainha

“Ninguém Solta a Cauda de Ninguém”, autoria: Marcelo Jucá

“No dia em que Nasci, Tio Celestino Me Contou que Criava Galinhas”, autoria: Anderson Novello

“O Gafanhoto Azarado”, autoria: Thati Paula

“O Indecifrável Caso do Pote de Vidro”, autoria: Cecília Coelho

“O Senhor Compratudo”, autoria: Raquel Prestes

“Os Entalados”, autoria: Solange Ribeiro

“O Submarino Quadrado”, autoria: Tatiane Takahashi

“Poesias de Isabela”, autoria: Isabela Tibúrcio Fermino

“Rec! Tum! Paf! Pof!”, autoria: Clara Gavilan

“Tá combinado!”, autoria: Telma Guimarães

“Tatu Atarantado”, autoria: Caroline Figueira

Ensino Fundamental

“A Coragem de ser Piruá”, autoria: Ana Paula Franzoni

“A Leoa que não Ria às Sextas-feiras, autoria: Danielle Lourenço

“A Mãe da Menina e a Menina da Mãe”, autoria: Flavio de Souza

“A Pipa e a Flor”, autoria: Rubem Alves

“As Ricas Histórias da Nona Nota”, autoria: Priscila Rossi

“Baratanices”, autoria: Marília Neves

“Brissa, o Mar e a Geringonça”, autoria: George Gimenes

“Coragem para Voar”, autoria: Telma Guimarães

“De Lá pra Cá, de Cá pra Lá”, autoria: Ana Cláudia Genga

“Dorotéia, a Velhinha que Gostava de Dançar”, autoria: Margareth Brandini Park

“Enrola, Enrola até Fazer uma Bola”, autoria: Luciene Tognetta

“É que Heitor Já Nasceu”, autoria: Gisele Moreira

“Faniquita”, autoria: Denise Lopes

“Janela”, autoria: Betina Limanello

“João de Barro Cantador”, autoria: Rodrigo José

“Lila e Beth”, autoria: Marília Lamas

“Mil Marias”, autoria: Denise Lipinski

“Mundaréu”, autoria: Jorel Kulik

“O Alfaiate das Linhas do Equador”, autoria: André Gandolfo

“O Desafio de Canguri”, autoria: André Luis Oliveira

“O Detetive Ouriço”, autoria: Rodrigo Bruno

“O Melhor Tempo para Brilhar”, autoria: Amanda Bachiega

“O Menino Felipe. Há espaço para Tudo”, autoria: Ana Lúcia Camargo

“O Passarinho que Não Podia Voar”, autoria: Jaime Fulanetto

“O que Tem Embaixo do Pano?”, autoria: Michele Lopes

“Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada”, autoria: Anderson Novello

“Os Sonhos de Juju, a Girafa Motoqueira”, autoria: Alexandra Melo

“Palhoça, o Palhaço-espantalho de Palha”, autoria: Regina Marques

“Tem, Sim, Senhor”, autoria: Isadora Sabino

“Tempos de Engrenagem”, autoria: Thalynni Lavor

