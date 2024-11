O prefeito eleito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), participou recentemente da reunião do Conselho de Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), onde se comprometeu a trabalhar de forma conjunta com os demais gestores para definir e implementar as principais prioridades da saúde, segurança, infraestrutura e meio ambiente para 2025.

Em sua fala, Henrique destacou a importância de avançar na área da saúde, com especial atenção para a eliminação de filas crônicas que afetam exames e cirurgias. O prefeito enfatizou a necessidade urgente de otimizar o sistema de saúde na região, defendendo a construção de um hospital regional, como solução para aliviar a pressão sobre a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), e garantir que os atendimentos sejam mais rápidos e eficientes para a população.

“Saúde é a nossa maior prioridade. Precisamos nos unir como os prefeitos eleitos da RMC para ampliar leitos, UTI e especialidades, para que possamos atender melhor a todos os cidadãos da nossa região, com serviços de saúde mais rápidos e de qualidade”, afirmou Henrique do Paraíso, destacando a importância da colaboração entre os municípios da região para alcançar esse objetivo junto ao estado de São Paulo.

Além disso, o prefeito eleito de Sumaré também trouxe à tona um tema muito importante para o município e para a região: o combate às enchentes. Um problema crônico que atinge Sumaré há décadas, as enchentes têm causado sérios danos à infraestrutura e à qualidade de vida dos moradores. Henrique reforçou a importância da união entre os prefeitos de cidades como Sumaré, Campinas, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa para trazer investimentos e soluções para a construção de piscinões, desassoreamento de rios e outras ações de infraestrutura que ajudem a minimizar os impactos das enchentes.

“O trabalho em conjunto é fundamental. Nossas cidades estão interligadas, e a solução para esse problema precisa ser regional. Precisamos de investimentos estaduais para que possamos avançar em obras estruturantes e evitar os danos causados pelas chuvas”, destacou o prefeito.

Henrique também fez questão de reforçar a importância de Sumaré voltar a fazer parte do Consórcio da Bacia PCJ (Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), especialmente para tratar de questões relacionadas à sustentabilidade, saneamento básico e gestão dos mananciais de água. O prefeito enfatizou que a cidade precisa integrar os Termos de Ajuste de Conduta (TAC) voltados ao tratamento de esgoto e ao saneamento, com o objetivo de levar a rede coletora de esgoto a bairros ainda não atendidos e garantir que, nos próximos anos, Sumaré atinja a meta de 100% de esgoto tratado.

“A sustentabilidade e o saneamento básico são questões essenciais para o futuro de nossa cidade. Vamos trabalhar para que todos os bairros de Sumaré tenham acesso ao tratamento de esgoto e possamos proteger os nossos recursos hídricos”, afirmou Henrique.

Essa reunião do Conselho de Prefeitos da RMC, que reuniu os gestores eleitos e reeleitos dos 20 municípios da região, foi a primeira oportunidade para os novos prefeitos alinharem estratégias e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela população da Região Metropolitana de Campinas. A união de esforços entre os municípios é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o desenvolvimento sustentável na região.