O Rio Branco começa neste sábado a decisão por uma vaga na final

da Série A4 que também representa o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol em 2025.

As datas, horários e locais das semifinais do Paulista A4 Sicredi estão definidos. Os jogos de ida acontecem no sábado (20), enquanto a definição do acesso está marcada para o domingo (28). Em caso de igualdade no placar, prevalecerá a melhor campanha.



Confira os jogos:

Jogos de ida

Sábado (20)

15h

Rio Branco x XV de Jaú – em Americana

19h30

Ska Brasil x Francana – em Santana de Parnaíba Rio Branco x XV de Jaú – em AmericanaSka Brasil x Francana – em Santana de Parnaíba

Leia + Sobre todos os Esportes

Jogos de volta

10h

XV de Jaú x R. Branco – em Jaú

10h30

Francana x Ska Brasil – em Franca XV de Jaú x R. Branco – em JaúFrancana x Ska Brasil – em Franca

O Rio Branco segurou o ataque o Taquaritinga e conseguiu avançar para as semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista. Como havia vencido no sábado passado por 3 a 1 em Americana, o Rio Branco podia até perder por 1 gol de diferença que avançava.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP