Parque Dom Pedro anuncia novo superintendente

Com mais de 11 anos de experiência em shopping centers, sendo os últimos nove como superintendente, Rafael Moral Marques, 39 anos, assume a superintendência do Parque Dom Pedro

empreendimento localizado em Campinas e administrado pela ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Pós-graduado em gestão financeira empresarial (Insper), Marques está na ALLOS desde 2012, quando iniciou a carreira no setor como gerente comercial e financeiro do Shopping Tamboré, em Barueri (SP). Em 2015, assumiu interinamente a superintendência do Shopping Campo Grande (MS) e, em 2016, retornou a São Paulo, onde esteve à frente dos shoppings: Metrô Santa Cruz, São Bernardo Plaza e, nos últimos cinco anos, Tamboré, que durante a sua gestão passou por uma expansão e pela inauguração do TasteLab, um espaço gastronômico inspirado nos principais food halls europeus.

“Assumir o Parque Dom Pedro é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Estamos falando de um dos principais shoppings da ALLOS, localizado em uma região pujante e antenada nas principais tendências do varejo”, afirma o novo superintendente. Marques destaca entre as suas metas aprimorar a proximidade do empreendimento com o seu público. “Entendemos que os anseios e as necessidades dos nossos visitantes nos auxiliarão na revitalização do nosso empreendimento. Recebemos, mensalmente, mais de 1 milhão de pessoas e temos como missão ofertar as melhores opções de gastronomia, moda, entretenimento e serviço, tornando cada momento no Parque Dom Pedro único”, afirma ele.



Campinas possui um dos maiores Produtos Internos Brutos (PIB) do país, com R$ 72 bilhões, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a 12ª colocada no ranking nacional. O setor de shopping centers também vive um bom momento. De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024 da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor registrou recorde de faturamento em 2023, atingindo R$ 194,7 bilhões, um aumento de 1,5% em relação a 2022. As regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as que mais cresceram em 2023, com altas de 2,1% e 1,7%, respectivamente.

“Entendemos que o nosso propósito está muito além da questão do consumo. Propiciar experiências memoráveis aos nossos visitantes é o desafio do dia a dia. Queremos estar presente na vida dos nossos clientes, mesmo quando eles não estão em nossos estabelecimentos. O nosso compromisso é conectar pessoas, negócios e sociedade, encantando e servindo todos os dias”, completa Marques.

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

