Nota oficial- O Rio Branco Esporte Clube anuncia a saída do técnico Valmir Israel.

Raphael Pereira, coordenador da base do assume interinamente o comando da equipe até a escolha do novo treinador.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Tigre sofreu uma derrota dura para o arquirrival União Barbarense esta quarta-feira e a diretoria decidiu descontar no treinador. O jogo, que terminou 2 a 1 pro Leão da 13, ainda teve briga generalizada entre atletas no seu final.

O Rio Branco ainda está na zona de classificação (passam 8 para fase final) e a fase de grupos termina no final do mês.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP