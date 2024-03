O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher segue com ações parao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Palestras, rodas de conversa, orientações jurídicas, reflexão à saúde mental e prevenção a violência de gênero integram a programação.

A Secretaria de Promoção Social realizará seu evento nesta quinta-feira (7), às 15 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera (térreo). No encontro, haverá depoimentos do Poder Público, delegadas e conselheiras, além de participante do projeto Tempo de Superação, lançado em 2023 pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, que se propõe a tratar e trabalhar com homens agressores, encaminhados judicialmente.

Com apoio do Conselho, ainda no dia 7 de março, a partir das 18h30, a Comissão das Mulheres Advogadas da 26° Subseção da OAB de Santa Bárbara d’Oeste realizará um evento especial com importantes lideranças femininas, com palestras diversas. Serão aceitas doações de produtos de higiene pessoal feminina que serão revertidos à Casa de Abrigo das Mulheres de Santa Bárbara d’Oeste. A sede está localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765, no Jardim Firenze.

Já na sexta-feira (8), acontecerá o evento de lançamento “Maria Vai à Escola”, projeto de prevenção e conscientização dos alunos e a comunidade escolar sobre violência doméstica, e depoimento com “Mulheres Inspiradoras”, além de atividades culturais, promovido pelo Conselho, às 8 horas, no Salão Nobre da Secretaria de Educação, na Rua Graça Martins, 680, no Centro. O encontro é voltado para gestores de escolas, coordenadores, diretores e professores da Rede Municipal de Ensino da cidade.

No dia 16, às 14 horas, haverá uma Roda de Conversa no Grupo de Reflexão para homens do programa “Tempo de Superação”, na Casa Social, localizada na Rua Cuiabá, 628, na Cidade Nova.

No dia 19, às 9 horas, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro, ocorrerá a palestra “Empreendedorismo Feminino e Atualizações na Previdência para a Mulher”. Ambos os eventos são abertos ao público, têm entrada gratuita e não possuem necessidade de inscrição prévia.

Por fim, o Conselho da Mulher finaliza sua atividades no dia 27 deste mês, às 8 horas, uma Roda de Conversa “Relações de gênero e o impacto na saúde mental das mulheres: machismo, misoginia, sexismo, homofobia, transfobia, prevenção e enfrentamento”. As palestrantes serão a psicóloga Patrícia da Costa Baumeyer, a advogada Maria Helena Galhani, a psicóloga Jaqueline Marques de Azevedo e o filosogo e psicanalista Marcelo Vieira. O encontro será no Museu da Água, situado à Rua Camilo Augusto de Campos, 487, no Jardim América.

