Mais 11 mil exames e procedimentos foram realizados entre os meses de janeiro e fevereiro, em mais uma nova etapa do “Seu Exame” – o maior programa da história da Saúde Pública barbarense. E em março, entre os exames já realizados e os agendamentos efetuados, são mais 6 mil exames.

A nova etapa do “Seu Exame” reúne mais 30 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão, em investimento de mais de R$ 4 milhões. São ofertados exames como ultrassons, doppler, ecocardiografia, holter, endoscopia, colonoscopia, densitometria, ressonâncias, tomografias, exames oftalmológicos, entre outros, além de procedimentos e consultas em diversas especialidades.

Desde que foi lançado, em 2021, o “Seu Exame” já ultrapassou a marca de 150 mil exames e procedimentos.

“Boa notícia para compartilhar com todo mundo. A nova etapa do programa ‘Seu Exame’ já realizou cerca de 11 mil exames e procedimentos nos meses de janeiro e fevereiro. E agora em março são mais 6 mil em andamento. Além disso, já realizamos cirurgias de pterígio e temos mutirões de cirurgias de cataratas em nossa cidade. É a saúde avançando em Santa Bárbara. Sabemos dos desafios a serem superados. E assim como sempre fizemos, com planejamento, organização e foco no trabalho, vamos superar os obstáculos e construirmos, juntos, o melhor atendimento ao cidadão”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.