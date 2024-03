Cartório da 7 de Setembro, em Americana, vai mudar de endereço

O 1° Cartório de Americana vai mudar de endereço.

A repartição de custódia de documentos, tabelião de notas, com sede hoje na Rua Sete de Setembro, próximo à Prefeitura, mudará para a esquina entre as ruas Herman Müller e Vital Brasil, no final da Rua Rui Barbosa, no bairro Jardim Girassol.

O motivo seria o aumento na capacidade e qualidade do atendimento, com mais vagas de estacionamento nas redondezas e espaço interno mais amplo.

Segundo a empresa, a data exata da mudança ainda não foi definida.

