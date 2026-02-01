O Rio Branco de Americana decidiu demitir o técnico Tuca Guimarães. A diretoria decidiu pela demissão do treinador após a derrota por 3 a 0 para a Portuguesa Santista, neste domingo (01), em partida da 3a rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Ele veio para o Rio Branco no começo de agosto passado para salvar a campanha vexatória na Copa Paulista, mas não conseguiu durar 3 rodadas no Paulistinha.

O novo resultado negativo agravou a situação do Tigre na competição e pesou na avaliação da diretoria, que optou pela mudança no comando técnico em busca de reação nas próximas rodadas.

O time até havia estreado bem em Rio Preto, mas foi derrotado em casa ante o XV de Jaú e hoje foi massacrado em Santos.

Tuca Guimarães deixa o clube após um período de instabilidade, marcado por resultados abaixo do esperado. Em três jogos, foram derrotas e um empate.

Sem Tuca Guimarães, Rio Branco joga na 4a feira

Na próxima quarta-feira, dia 4, às 15 horas, no Estádio Augusto Schimidt Filho, o Rio Branco tem pela frente o time da casa, o Rio Claro.

