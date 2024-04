O Rio Branco de Americana abriu vantagem nas quartas

de final da Série A4 do Campeonato Paulista. O Tigre fez 3 a 1 no Taquaritinga na partida de ida. A volta acontece no próximo final de semana e o Rio Branco pode perder por até 1 gol de diferença.

O Tigre abriu o placar com Raphael Lopes aos 14′ do primeiro tempo. A partida foi para o intervalo com 1-0 RB.

O segundo tempo foi mais movimentado, em especial na parte final, com 3 gols. O CAT assustou aos 23′ e empatou a partida.

Mas a alegria da torcida riobranquense se deu nos minutos finais. Aos 34′ Gustavo Brandão fez 2 a 1 e no minuto final do tempo normal Wagninho deu números finais à partida- Rio Branco 3 a 1 Taquaritinga.

