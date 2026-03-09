O Rio Branco de Americana tomou uma multa de R$ 20 mil por conta dos incidentes (briga) no Derbi que aconteceu em fevereiro. O time foi derrotado pelo arquirrival União Barbarense e ainda entrou em uma espiral de derrotas.

Nota do Rio Branco após multa

O Rio Branco Esporte Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio aos lamentáveis fatos ocorridos no entorno do Estádio Décio Vitta antes da partida contra o União Barbarense, válida pelo Campeonato Paulista Série A3 2026.

A detonação de artefatos explosivos nas proximidades do portão destinado à torcida visitante, fato que gerou tumulto e colocou em risco torcedores, profissionais envolvidos na organização do evento e policiais militares presentes, é absolutamente inaceitável e contraria os valores do esporte e da convivência pacífica que o futebol deve promover.

O Rio Branco repudia de forma firme qualquer tipo de violência, vandalismo ou atitude que coloque em risco a integridade das pessoas. O clube destaca que tais práticas não representam a imensa maioria de seus torcedores, que sempre prestigiaram o futebol com paixão, respeito e espírito esportivo.

Em razão dos acontecimentos, o clube já foi comunicado da aplicação de multa administrativa pela Federação Paulista de Futebol e ainda poderá responder a processo perante o Tribunal de Justiça Desportiva, o que pode gerar novas punições. Trata-se de uma situação que impacta diretamente a instituição e dificulta ainda mais o cenário enfrentado pelo clube neste momento.

O Rio Branco informa ainda que está colaborando com as autoridades competentes para a apuração dos fatos, confiando que os responsáveis sejam devidamente identificados e responsabilizados.

Reiteramos nosso compromisso permanente com a segurança, o respeito e a promoção de um ambiente familiar e saudável para todos que frequentam o Estádio Décio Vitta.

Violência não representa o Rio Branco.

Diretoria

Rio Branco Esporte Clube