O Rio Branco de Americana se deu mal na estreia em casa pela série A3 do Campeonato Paulista. Depois de correr atrás e empatar com o Rio Preto fora de casa na abertura do torneio e sair com um belo empate em 2 a 2, o Tigre foi derrotado pelo XV de Jaú na estreia do Décio Vitta.

O gol do XV saiu em um lance despretensioso. O zagueiro do time visitante chutou a bola para a frente, o zagueiro alvinegro Felipe foi desviar a bola e acabou enganando o goleiro. O lance foi aos 39′ do primeiro quando o XV de Jau já havia criado mais oportunidades.

Rio Branco tenta reagir

O Tigre voltou para a segunda etapa com vontade de empatar pelo menos. Já havia chuva no segundo tempo, mas o alvinegro foi pra cima e perdeu duas chances logo nos primeiros minutos. Aos 10 minutos, cobrança de falta acertou o travessão e na sequência novas 2 chances foram criadas.