O Rio Branco voltará à série A3 depois de sete anos

O Tigre anotou com o lateral direito Braian. Ele aproveitou uma tabela e bateu no canto do goleiro. O gol que abriu o caminho para o acesso saiu logo antes dos 10’ do primeiro tempo de jogo.

Leia + Sobre todos os Esportes

A última vez que o alvinegro esteve na 3a do Paulista foi em 2018.

David fez o segundo do Rio Branco aos 25’, deixando o placar mais tranquilo. Ele recebeu a bola fora da área e bateu de perna esquerda. Ele não deu chances para o goleiro.

O XV de Jau aumentou a pressão no final do primeiro tempo tentando reduzir a vantagem do adversário, mas não chegou ao gol.

GOL Zaga do XV de Jaú vacila, o ataque aproveita e abre boa diferença para conquistar o acesso