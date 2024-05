Fábio Jr faz 70 e show em Nova Odessa no dia dos Namorados

Uma noite de gala, com direito a jantar all inclusive e show do cantor Fábio Jr. para celebrar a data mais romântica do ano!

Este ano Fabio Jr faz 70 anos e o Expo América surpreende e prepara uma comemoração especial, que acontecerá no dia 12 de junho, a partir das 20h. Os ingressos já estão disponíveis em https://bilheto.com.br/ ou no quiosque localizado no Tivoli Shopping.

Celebrando os 70 anos de vida, Fábio Jr. viaja com a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, uma releitura de sua carreira repleta de sucessos e surpresas. Dentre as obras do artista destacam-se “Caça e Caçador”, “O Que é Que Há”, “Só Você”, “Senta Aqui”, “Pareço Um Menino”, “Sem Limites Pra Sonhar”, “20 e Poucos Anos”, “Pai”, dentre tantas outras que entraram para o seleto time de clássicos da música popular brasileira.

Como não poderia deixar de ser, o show é elegante, grandioso e épico. O público terá uma experiência impactante para se emocionar e eternizar esse momento tão especial. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de ator, cantor, compositor, comunicador e poeta. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas e não complementares, por isso, não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

Para construir essa linha do tempo, o show será dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas…. já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

“Estou em uma fase ótima, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem. Vamos nos emocionar juntos e fazer uma verdadeira viagem ao longo da minha carreira” promete o cantor.

O jantar show é totalmente all inclusive, preparado pelo buffet Ciarelli com diversas opções nas ilhas gastronômicas, jantar, sobremesas e bebidas. O cardápio pode ser consultado na íntegra em https://www.bilheto.com.br/comprar/2187/fabio-jr-jantar-show-de-dia-dos-namorados O Expo América também projetou o espaço ‘pista lounge’ favorecendo o público que deseja apenas assistir a apresentação.

Imagens oficiais em https://photos.app.goo.gl/3Tnvnd69A3gCDupx7 (crédito para Marcos Hermes)

Serviço

Jantar show com Fábio Jr.

Local: Expo América

Endereço: Rodovia Anhanguera, KM 119 – Trevo de Nova Odessa

Data: 12 de junho (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h

Horário do show: 21h30

Ingressos em https://bilheto.com.br/ ou na bilheteria oficial no Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV – Santa Bárbara d’Oeste

Valor: a partir de R$ 80,00 (meia entrada – pista lounge)

Classificação: 18 anos

O local possui estacionamento

