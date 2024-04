Bailarinas de Leonardo respondem e dizem que usam calcinha

Bailarinas que trabalham com o cantor veterano Leonardo

usaram as redes sociais para publicar vídeo se defendendo e afirmando que usam calcinha durante as apresentações.

Na semana passada, um vídeo publicado no tiktok deixou internautas em dúvida com relação ao uso ou não de roupas de baixo pelas moças.

🚨VEJA: Após polêmica, dançarinas de Leonardo dizem que usam calcinha nos shows. pic.twitter.com/l3v43DC8WF — CHOQUEI (@choquei) April 27, 2024

Pastora do OnlyFans pede para que fiéis parem de ver seus nudes

Desde que deixou a igreja evangélica, a ex-pastora Ana Akiva retomou sua carreira como modelo – ela já foi Miss Bumbum – assumiu seu lado mais ousado, se lançou nas plataformas adultas e vem faturando alto com seus nudes e vídeos picantes no OnlyFans e Privacy. Cerca de R$ 80 mil por mês.

Além de assinantes famosos, incluindo jogadores e até apresentador de TV, Ana se depara todos os dias com fiéis de todo o Brasil que seguiam suas pregações. São principalmente homens casados, líderes religiosos, que pagam caro para se confessar com a ex-pastora e assistem seus vídeos explícitos.

“São falsos moralistas. Eles repudiam a pornografia e nudez na frente das pessoas, dão lição de moral na igreja, mas no fundo estão ali me vendo sem roupa. E mais: a maioria tem fetiche em confessar comigo. Contar seus desejos mais obscuros e receber penitências picantes. É estranho, bizarro, mas real. Tem até mulheres”, conta.

Ana Akiva fez um apelo nas redes sociais para que esses fiéis deixem de assinar seu perfil adulto. “Pessoas hipócritas não são bem-vindas”, avisa. “São líderes religiosos que pregam a fidelidade, mas traem suas esposas com amantes e garotas de programa. Se dizem pais exemplares, mas têm filhos fora do casamento. Pregam contra a nudez e a pornografia, mas gastam tudo comigo. Não quero mais”.

Para ela, tem sido difícil lidar com o assédio de líderes da igreja, que investem cada vez mais em propostas indecentes. Além disso, Ana diz que vai dar um prazo para todos eles antes de cancelar suas assinaturas. “Não quero dinheiro sujo, de pessoas vazias, mentirosas e pecadoras. Parem de ver meus nudes”, esbraveja.

